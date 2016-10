Nach versuchtem Raub in Unterrath: 2000 Euro Belohnung für den richtigen Hinweis

Nach dem versuchten Raub in Unterrath am 29. September, sucht die Polizei weiterhin nach Zeugenhinweisen. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, wurde von privater Seite aus eine Belohnung von 2.000 Euro ausgelobt.

Zur Erinnerung: Ein Mann hatte am Donnerstag, 29. September, gegen 19.30 Uhr, eine 63 Jahre alte Frau bis vor ihre Wohnung an der Straße Auf der Reide verfolgt. Als die Frau ihre Wohnung betrat, stand der Fremde plötzlich in ihrer Diele und griff sie sofort an.

Die 63-Jährige konnte sich befreien, indem sie den Täter in den Arm biss. Als sie um Hilfe rief, flüchtete der Mann zu Fuß über die Straße Auf der Reide in Richtung des Hauses Sankt Josef/ Kürtenstraße.

Der Täter ist circa 30 bis 40 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß. Er wird als schlank bis kräftig beschrieben. Der Mann hat dunkle kurze Haare und trug zur Tatzeit einen grauen Pullover bzw. ein Sweatshirt. Er hat ein südländisches Erscheinungsbild.

Die EK Band hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Wer hat den Täter am Tattag beobachtet, insbesondere als er der Frau von einem Discounter am Königshof aus offenbar bis zu ihrer Wohnung gefolgt ist? Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0211-8700.