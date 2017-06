2. Etappe mit Einrollen

Mit dem Einrollen, der sogenannten Neutralisation, geht es am Sonntag, dem 2. Juli, auf die 2. Etappe der diesjährigen Frankreichrundfahrt.

Vom Start am Burgplatz zieht sich die acht Kilometer lange Neutralisation über die Altstadt in Richtung Medienhafen und durch die Düsseldorfer Innenstadt. Auf dieser Strecke formiert sich der Tour-Konvoi in Ruhe – ein besonderes Ereignis für die Fans, da sie die Chance haben, alle Profis hautnahe und längere Zeit zu sehen.

An der Living Bridge im Medienhafen hält das gesamte Feld noch einmal für eine kleine Zeremonie an, bei der die deutsche und die französische Nationalhymne von drei Tenören geschmettert werden, begleitet von einem etwa 25-köpfigen Orchester.

Streckenführung:

Der offizielle Start ins Rennen ist anschließend auf der Fischerstraße. Nach den ersten flachen Kilometern durch die Landeshauptstadt geht es Richtung Galopprennbahn zum Grafenberger Wald, wo die erste Bergwertung der Tour 2017 absolviert wird. Anschließend führt die Strecke nach Erkrath, Mettmann und Ratingen und erneut durch Düsseldorf. Über die Stadtteile Oberkassel und Heerdt verlassen die Fahrer die Stadt und fahren weiter durch Meerbusch, Neuss, Kaarst, Korschenbroich, Mönchengladbach, den Kreis Heinsberg, den Kreis Düren, die Städteregion Aachen und die Domstadt Aachen ins belgische Lüttich.

Etappe Düsseldorf–Lüttich, Sonntag, 2. Juli. Der Zeitplan: