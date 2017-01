16 iPads für die Bücherei Rath FOTO: Landeshauptstadt Düsseldorf/Melanie Zanin FOTO: Landeshauptstadt Düsseldorf/Melanie Zanin Teilen

Lesekompetenz ist ein wichtiger Schlüssel für den Lebenserfolg. In vielen Familien gibt es allerdings kaum oder keine Bücher mehr. Dafür ist die Affinität zu elektronischen Medien, selbst bei Kleinkindern, oft hoch. Das Projekt "Förderung des Erwerbs von Lese- und Informationskompetenz mittels digitaler Technik" setzt an diesem Punkt an.