15-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Oberkassel wurde am Donnerstag eine 15-Jährige schwer verletzt.

Ein 42 Jahre alter Mann aus Düsseldorf war am Donnerstag um 15.55 Uhr mit einem Opel auf der Luegallee in Fahrtrichtung Belsenplatz unterwegs. In dem Auto befand sich noch eine 20-jährige Beifahrerin.

Kurz hinter dem Kreuzungsbereich Luegallee/Oberkasseler Straße lief plötzlich eine Jugendliche (15), vom rechten Gehweg kommend, offenbar bei Rot, über die dortige Fußgängerfurt. Zu diesem Zeitpunkt zeigte die Ampel für den Fahrzeugverkehr, laut eines Zeugen, Grünlicht.

Der Opel-Fahrer versuchte noch durch eine Vollbremsung einen Unfall zu verhindern, dennoch erfasste der Mann mit seinem Wagen das junge Mädchen.

Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in eine Klinik. Die Beifahrerin im Opel erlitt einen Schock.

Die Luegallee war wegen des Unfalls für circa 75 Minuten nur einspurig befahrbar.