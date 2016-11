Projekt "Verwaltung 2020": 11,8 Prozent Personalreduzierung in den städtischen Kulturinstituten

11,8 Prozent Personalreduzierung in den städtischen Kulturinstituten

(ho) "Welche Veränderungen bringt die Umsetzung des Projekts 'Verwaltung 2020" für die Personalsituation, Organisationsstruktur, finanzielle Ausstattung und inhaltliche Ausrichtung der städtischen Kulturinstitute sowie des Kulturamts?" Das wollte die CDU-Ratsfraktion jetzt im Kulturausschuss wissen.

Die Firma Bülow & Consorten hat im Auftrag der Stadt eine Ideensammlung erstellt. Eingeflossen sind hier - so Kulturdezernent Hans-Georg Lohe - Einzelvorschläge der Führungskräfte, Workshop-Ergebnisse und Vorschläge der Firma Bülow & Consorten.

"Für den Bereich Kulturamt und Spezialinstitute ist im Ergebnis eine Personalreduzierung von 11,8 Prozent bis 2020 vorgesehen", so Lohe.

Weitere Vorschläge:

Die Zusammenlegung von Theatermuseum und Stadtarchiv im Gebäude Konrad-Adenauer-Platz 1

Eine Verringerung der Beiräte zur Kunst- und Kulturförderung von vier auf ein Gremium

"Weitere organisatorische Zusammenlegungen werden in Erwägung gezogen."

Hans-Georg Lohe erklärt außerdem, dass Personalrat und Mitarbeiter kontinuierlich informiert würden. "So fand am 27. Oktober im Palais Wittgenstein eine Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Kulturamt und den Spezialinstituten über das Untersuchungsergebnis statt. Der Personalrat war hierzu eingeladen und hat an dieser Veranstaltung teilgenommen."